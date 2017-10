King sliter med ryggen – tvilsom mot Chelsea

NTB Sport

King har gått glipp av Bournemouths to siste to kamper på grunn av sykdom. Lørdag møter Kings klubb fjorårets seriemester Chelsea, men det er langt fra sikkert at nordmannen blir å se på banen.

– Joshua King er tvilsom, og vi må ta en sen avgjørelse opp mot kampstart, sier Bournemouth-manager Eddie Howe om sin norske spiss.

– Han gikk glipp av to kamper på grunn av sykdom, og nå sliter han med ryggen. Han kjente det i sesongoppkjøringen, og han skal nå til en ryggspesialist. Vi tror ikke det er noe alvorlig, men nå har det blusset opp igjen, og det gjør at vi er i tvil om han kan spille lørdag, sa Howe da han møtte pressen før kampen mot Chelsea.

Bournemouth ligger nest sist i Premier League med sju poeng. King, som scoret 16 PL-mål klubben forrige sesong, står bokført med kun to seriemål denne sesongen.

Mens Bournemouth trenger alle poengene for å komme seg over streken, trenger Chelsea tre poeng for å holde følge med de tre lagene foran. De blå fra London står før kampen med 16 poeng, ni bak serieleder Manchester City.

(©NTB)