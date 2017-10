Gut starter likevel i Sölden

NTB Sport

– Man kan ikke sette en løve i bur. Ser dere i morgen i Sölden, tvitret 26-åringen.

Gut har vært plaget av ulike skader i sin karriere. Den hittil siste rammet henne i VM i St. Moritz sist vinter, da hun pådro seg en båndskade i kneet som satte henne utenfor i seks måneder.

Gut vant storslalåmrennet i Sölden i fjor, men sa inntil nylig at det ikke var mulig for henne å stille i årets åpningsrenn. Nå har hun ombestemt seg.

– Siden september har mine forberedelser gått veldig bra. Det er viktig for meg å stille opp slik at jeg får se hvordan kneet takler belastningen ved et renn. Det vil hjelpe meg hele vinteren, sa hun.

Gut kom med sin beslutning dagen etter at amerikanske Lindsey Vonn bekreftet sin egen deltakelse i Sölden.

– Jeg har trent godt de siste dagene i Val Senales og føler meg bra, sa Vonn, som har 77 verdenscupseirer.

