Federer slet seg til semifinale

Franskmannen hadde tapt ti sett på rad i sine fire tidligere kamper mot Federer, men han sjokkerte publikum i sveitserens hjemby med seier i første sett. Han brøt blankt til 5-4 og servet hjem settet.

Federer, som tapte bare åtte games i sine to første kamper i turneringen, viste hva han kan da han enkelt tok det neste settet.

I avgjørende sett avverget Federer bruddballer og utlignet til 3-3 før han selv brøt til 4-3. Han brøt igjen og sikret seieren etter en time og tre kvarter.

– Jeg måtte grave dypt og kjempe hardt i kveld. Det var tøft for meg å komme inn i kampen, for han var god i første sett og fortjente å vinne det. Heldigvis reagerte jeg på en god måte, sa Federer, som antydet at han kanskje dropper Paris Masters neste uke for å samle krefter til ATP-tourfinalen i London.

Jager nummer åtte

Han er ute etter sin åttende seier i Det sveitsiske innendørsmesterskapet. I semifinalen lørdag møter han David Goffin eller Jack Sock. Den andre semifinalen spilles mellom Juan Martin del Potro og fjorårsvinner Marin Cilic.

Del Potro kjemper for plass i ATP-tourfinalen og er i semifinale for tredje turnering på rad. Fredag slo han Roberto Bautista-Agut i tre sett, mens Cilic måtte ha to tiebreak for å slå kvalifiseringsspiller Márton Fucsovics i tre sett.

– Jeg har vondt i ryggen, hoftene, knærne, håndleddet. Jeg har spilt veldig mange kamper, men jeg klarer fortsatt å stå oppreist, så det er positivt, sa del Potro.

Zverev tapte

I helgens andre ATP-turnering, i Wien, ble toppseedede Alexander Zverev slått av franske Jo-Wilfried Tsonga i kvartfinalen. Tyskeren måtte se seg slått med sifrene 7-6 (8-6), 6-2.

Tsonga vant i Antwerpen sist helg da han gjorde comeback etter fire ukers skadefravær, og han har tatt vare på formen. I semifinalen møter han nok en tysker i Philipp Kohlschreiber.

