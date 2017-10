FIS vil ikke uttale seg mer om Johaug-dommen

NTB Sport

FIS' generalsekretær Sarah Lewis deltok i Forum Alpinum i forbindelse med verdenscupåpningen i alpint i Sölden. FIS-president Gian-Franco Kasper var også på plass, men han lot seg ikke intervjue fordi han straks etter sin opptreden forsvant til nye møter og oppdrag i Lausanne.

Det var FIS' anke som førte til at dopingdommen til Johaug ble økt fra 13 til 18 måneder på sensommeren, og det førte til at Johaug ikke får lov til å delta under OL i Pyeongchang i vinter.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å akseptere dommen. Det er ingen følelser involvert fra vår side. Uansett avgjørelse var vi forberedt til å godta den, og det var akkurat det vi gjorde, sa Lewis.

– CAS antydet på forhånd at de ofte tar hensyn til kommende mesterskap når de skal ta en avgjørelse i lignende dopingsaker. Det skjedde ikke her?

– FIS definerer ikke reglene. Det er det WADA (det internasjonale antidopingbyrået) som gjør. Vi har en kode som følges, og den gir ingen rom for andre alternativer. Vi kommer åpenbart ikke til å gi noen form for mening om dommen, for vår rolle er å opptre som en regulativ organisasjon. Når vi får resultatene av en dopingdom, kan vi ikke gjøre annet enn å følge prosedyrene. De er skrevet i svart og hvitt og er nedfelt i Wada-koden og FIS' antidopingregler.

