Svindal håper kneet holder til flere gode sesonger.

NTB Sport

34-åringen var midtpunktet blant flere stjerner under pressekonferansen til Svindals skimerke Head i Freiheit Arena i sentrum av alpinbyen Sölden torsdag ettermiddag.

Lokalet var stappfullt av journalister og andre interesserte der Svindal, Kjetil Jansrud og Lindsey Vonn var samlet på podiet sammen med en lang rekke av alpinsportens fremste stjerner.

Rett etterpå bar det direkte til lagpresentasjonen hos hovedsponsoren for alpindelen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Svindal vant i 2007 Norges siste seier i Sölden, men denne gangen er han ikke med, selv om han trente sammen med de øvrige torsdag formiddag.

Svindal planlegger et nytt comeback i Lake Louise 25. november.

– Jeg har smerter når jeg kjører, men ikke så mye. Det er mye mindre enn på samme tid i fjor, og det er veldig mye bedre enn da jeg kjørte de første svingene i august. Da var det ganske håpløst, sier han på spørsmål fra NTB.

– Jeg var skuffet etter den første skituren. Jeg fikk ikke løpt, men hadde gjort alle rehabiliteringsøvelsene, og det funket bra, men akkurat det å kjøre på ski er noe av det verste man kan gjøre for knærne. Heldigvis stabiliserte det seg under samlingen i Chile, og håpet om at det skal gå bra i vinter er mye større nå.

Han ser lenger fram enn til den kommende OL-vinteren.

– Jeg håper at det fungerer så godt at jeg kan kjøre noen år til. Jeg ønsker at jeg kan kjøre så lenge jeg har lyst til å kjøre, og at jeg ikke blir tvunget til å slutte på grunn av helsen. Jeg ser for meg at det blir iallfall et par år til.

Tilbake for alvor

Svindal gjorde i fjor høst et vellykket comeback etter korsbåndskade, men kneet voldet ham store problemer, og han måtte i januar opereres igjen av landslagslegen Marc Strauss. Denne gang håper han å være tilbake på ordentlig.

Sist vinter ble det med fire konkurranser før det ble stopp. Fallet i Kitzbühel i januar 2016 har voldt ham store problemer.

– Jeg forventer at jeg skal stå på start og være nervøs fordi jeg vet at jeg har en reell mulighet til å kjempe om å vinne, sier han om sine forventninger før comebacket.

Han har i øyeblikket ingen planer om å stå over verdenscuprenn for å spare kneet til OL.

– Jeg håper at det blir full rulle hele veien. Å kjøre verdenscup er for kult til å stå over hvis du ikke har en veldig god grunn. Jeg krysser fingrene for at jeg kan kjøre alt, så får jeg heller være smart hvis det viser seg at jeg ikke tåler det, sier han.

Høydepunkt

Svindal håper at han kjører alt av fartsrenn, med OL i Pyeongchang som høydepunkt. Det inkluderer også alle rennene i Wengen, Kitzbühel og Garmisch-Partenkirchen i januar.

– Når jeg kommer til OL, er det for å kjøre om medaljer, sier Svindal, som ikke tror det vil ødelegge at han ikke fikk teste OL-løypene forrige sesong slik mange av konkurrentene fikk.

– Om de andre har fått et forsprang, håper jeg å ta igjen det fort.

(©NTB)