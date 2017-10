Svindal: – Kneet mye bedre enn i fjor

NTB Sport

– Jeg har smerter når jeg kjører, men ikke så mye. Det er mye mindre enn på samme tid i fjor, og det er veldig mye bedre enn da jeg kjørte de første svingene i august. Da var det ganske håpløst, sier han på spørsmål fra NTB.

– Jeg var skuffet etter den første skituren. Jeg hadde gjort alle rehabiliteringsøvelsene, og det funket bra, men akkurat det å kjøre på ski er noe av det verste man kan gjøre for knærne. Heldigvis stabiliserte det seg under samlingen i Chile, og håpet om at det skal gå bra i vinter er mye større nå.

Han ser lenger fram enn til den kommende OL-vinteren.

– Jeg håper at det fungerer så godt at jeg kan kjøre noen år til. Jeg ønsker at jeg kan kjøre så lenge jeg har lyst til å kjøre, og at jeg ikke blir tvunget til å slutte på grunn av helsen. Jeg ser for meg at det blir iallfall et par år til.

Tilbake for alvor

Svindal gjorde i fjor høst et vellykket comeback etter korsbåndskade, men kneet voldet ham store problemer, og han måtte i januar opereres igjen. Denne gang håper han å være tilbake på ordentlig.

– Jeg forventer at jeg skal stå på start og være nervøs fordi jeg vet at jeg har en reell mulighet til å kjempe om å vinne, sier han om sine forventninger før comebacket.

Han har i øyeblikket ingen planer om å stå over verdenscuprenn for å spare kneet til OL.

– Jeg håper at det blir full rulle hele veien. Å kjøre verdenscup er for kult til å stå over hvis du ikke har en veldig god grunn. Jeg krysser fingrene for at jeg kan kjøre alt, så får jeg heller være smart hvis det viser seg at jeg ikke tåler det, sier han.

Høydepunkt

Svindal er i Sölden i forbindelse med helgens verdenscupåpning, men venter selv med å konkurrere til de første fartsrennene i Lake Louise i november. Etter det håper han å kjøre alt av fartsrenn, med OL i Pyeongchang som høydepunkt.

– Når jeg kommer til OL, er det for å kjøre om medaljer, sier Svindal, som ikke tror det vil ødelegge at han ikke fikk teste OL-løypene forrige sesong.

– Om de andre har fått et forsprang, håper jeg å ta igjen det fort.

