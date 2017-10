Skiskytteren Gregorin testet positivt i Vancouver-OL

NTB Sport

Gregorin, som tok bronse på jaktstarten under OL i Sotsji fire år senere, testet positivt for et veksthormon kalt GHRP-2-M2. Det opplyste Det internasjonale skiforbundet (IBU) torsdag.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har fått prøvene fra Vancouver testet på nytt. 37 år gamle Gregorin er foreløpig utestengt fra alle konkurranser.

Gregorin har to ganger tatt sølv i VM, men i Vancouver-OL tok hun ingen medaljer. Den slovenske jenta skal møte i IOCs antidopingpanel for å avgi sin forklaring i slutten av november.

(©NTB)