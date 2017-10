Real Madrid vant med B-laget

NTB Sport

Hjemmelaget fra nivå tre holdt tett i over en time, men unggutten Marco Asensio ga Real Madrid ledelsen. Lucas Vázquez doblet den ti minutter før full tid. Begge målene kom på straffespark.

Begge lag måtte avslutte kampen med ti mann. Hjemmelagets Paco Candela fikk sitt annet gule kort da han laget straffespark i det 79. minutt, mens Real Madrid-debutant Jesus Vallejo ble sendt av banen rett før full tid.

Stadion i Fuenlabrada er for øvrig oppkalt etter Fernando Torres, stjernespiss i Real Madrids byrival Atlético. Han er opprinnelig fra byen.

Returkampen spilles i Madrid i slutten av november, og Real Madrid trenger neppe å frykte for avansementet.

Las Palmas overbeviste med 4-1-seier borte mot Deportivo La Coruña med to ml hver av Momo og Jonathan Calleri. Vertene måtte spille over en time i undertall etter at Juanfran ble utvist.

Sergio Canales ble matchvinner da Real Sociedad vant 1-0 borte mot Lleida, mens Emmanuel Boateng og Cheick Doukoure scoret da Levante slo Girona 2-0.

Kampen mellom Tenerife og Espanyol, som ble forsinket av flomlyssvikt, endte 0-0.

