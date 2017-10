"Overrasket" Federer til kvartfinale for 15. gang

NTB Sport

– Jeg var forberedt på at det skulle bli vanskelig. Jeg synes trekningen virket tøff, med Francis Tiafoe og Paire i min del av oppsettet. Jeg er litt overrasket over at det har gått så lett, sa Federer.

36-åringen vant nylig storturneringen i Shanghai og jager sin sjuende tittel for året. Han ble heiet fram av hjemmepublikum til 6-1, 6-3 over Paire.

– Det er ikke lett å vinne så klart innendørs. Dette har vært en veldig god start på turneringen, sa Federer.

Fjerdeseedede Juan Manuel del Potro slo Julien Benneteau 6-4, 6-4 og er litt nærmere å sikre billett til ATP-tourfinalen neste måned. Argentineren har vunnet turneringen to ganger, begge med finaleseier over Federer.

– Jeg er sliten, men jeg spiller likevel god tennis. Så lenge jeg gjør det, beholder jeg motivasjonen, sa del Potro.

(©NTB)