Hingis legger opp for tredje "og siste" gang

Hingis ble på 1990-tallet verdens beste kvinnelige tennisspiller før hun var ute av tenårene. Hun la opp allerede som 22-åring, men etter en lang pause kom hun tilbake og ble i moden alder verdens høyest rangerte doublespiller.

– Her er vi igjen, for tredje og siste gang, skrev 37-åringen på Facebook etter at hun og Chan Yung-jan slo Anna-Lena Grönefeld/Kveta Peschke 6-3, 6-2 i doubleturneringen i WTA-mesterskapet.

– Det er vanskelig å fatte at det er nesten nøyaktig 23 år siden jeg gjorde min proffdebut. Årene siden har vært noen av de mest givende i livet mitt, både personlig og profesjonelt, men nå er tiden inne for å gi meg, og det gjør jeg etter min siste kamp her i Singapore.

Slovakiskfødte Hingis tok tennisverden med storm i annen halvdel av 1990-tallet. I 1997 vant hun som 16-åring både Australian Open, Wimbledon og US Open. Samme år ble hun tidenes yngste verdensener.

Hun hadde fem Grand Slam-titler i single da hun i 2003 la opp for første gang. Det gjorde hun på grunn av skader, men hun gjorde comeback to år senere.

Hennes comeback var kortvarig, og hun sluttet igjen etter å ha testet positivt for kokain under Wimbledon i 2007.

Etter seks års fravær kom hun i 2013 tilbake igjen som doublespiller, og hun avslutter karrieren som verdensener i double. De siste årene har hun vunnet ti Grand Slam-titler i double og mixed double.

