Girardi fikk sparken som Yankees-manager

NTB Sport

Et ungt Yankees-lag overtraff forventningene og tok seg til semifinale i sluttspillet, men det var ikke nok for klubbledelsen. I Girardis år som manager ble det bare én World Series-tittel for Yankees, i 2009.

– Alt denne klubben gjør blir gjort etter nøye overveielse, og vi har besluttet å lete etter en ny manager, opplyste klubbdirektør Brian Cashman torsdag.

– Han har en sterk arbeidsmoral og har lagt hjertet sitt i hver eneste kamp han har ledet laget det siste tiåret. Han bør være stolt over det han har utrettet, sa Cashman om Girardi.

Yankees er den tredje av de ti sluttspilldeltakerne som bytter manager, etter Boston Red Sox og Washington Nationals.

Girardi var på utgående kontrakt og sa sist helg at han måtte snakke med familien før han bestemte om han skulle fortsette. Klubben tok avgjørelsen for ham.

(©NTB)