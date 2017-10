Campbell svømte til rekord

NTB Sport

Dermed tok hun en av svenske Sarah Sjöströms sju verdensrekorder. Sjöströms tid fra verdenscupstevnet i Eindhoven i august ble senket med 33 hundredels sekund.

– Det er herlig å svømme fort. Jeg har jobbet hardt, og det er fint å se at det allerede gir resultater. Å ta pause etter OL er den beste avgjørelsen jeg har tatt, sier Campbell til themercury.com.

25-åringen tok et sabbatsår etter et mislykket OL i Rio de Janeiro. Hun sto blant annet over VM i Budapest i sommer. Der slo Sjöström hennes verdensrekord på 100 meter fri langbane.

Torsdag tok Campbell iallfall kortbanerekorden, men Sjöström har fortsatt seks verdensrekorder fordelt på kort- og langbane.

(©NTB)