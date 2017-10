West Ham snudde mot Tottenham på Wembley

NTB Sport

Tottenham eide kampen i 1. omgang og ledet 2-0 ved pause etter mål fra Moussa Sissoko og Dele Alli.

West Ham hadde derimot ikke sagt sitt og snudde det hele etter en begredelig innsats de første 45 minuttene. Etter to kjappe mål fra André Ayew var lagene like langt etter at timen var spilt. Angelo Obinze Ogbonna ble den store helten da han gjorde 3-2 med 20 minutter før slutt.

Tottenham og Harry Kane har bøttet inn mål i det siste. Kane fikk derimot hvile onsdag, men det var likevel et sterkt mannskap Mauricio Pochettino kunne skilte med.

West Ham har hatt en dårlig start på sesongen, og mye har tydet på at kroaten Slaven Bilic kunne bli den neste som må forlate en Premier League-klubb denne sesongen.

Fra før har tre klubber kvittet seg med treneren. Crystal Palace, Leicester og nå senest Everton. Nå synes det som om Bilic har fått en liten pustepause.

Det hadde gått snaue seks minutter da Tottenham fikk kontre. En lang ball ble stusset videre til Son Heung-min og sendte ballen til Moussa Sissoko som var i en langt bedre posisjon. Sissoko scoret sikkert.

Dele Alli økte til 2-0 etter 37 minutter på et nytt flott angrep. Det gikk 15 trekk før han avsluttet med et velrettet skudd.

Alli hadde også en god mulighet på en heading litt tidligere, men da slo Adrian til med et mesterlig redning.

West Ham var nesten ikke i nærheten i 1. omgang, men etter ti minutter etter hvilen fant Ayew nettmaskene. Samme mann var frampå og stupte inn utligningen fem minutter senere. Målet kom etter et godt satt opp angrep hvor Tottenham-forsvaret ble satt under et skikkelig press.

På en corner etter 70 minutter fikk Ogbonna gå opp inne i feltet og heade inn West Ham i en 3-2-ledelse. Gjestene klarte å stå imot Spurs-presset de siste minuttene av kampen.

