Tjærnås slutter som speider i Brann

– Lars har jobbet hardt og målrettet og gitt oss en helt annen oversikt over spillere enn tidligere, spesielt i de nordiske landene. Vi skiller lag nå, men vi ønsker å uttrykke takknemlighet for den innsatsen han har lagt ned, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Brann skal fortsatt ha en speider, men klubbens neste mann på fagfeltet skal bo i Bergen og være tettere på i det daglige.

Tjærnås har hjulpet Brann opp igjen fra besøket i 1. divisjon.

– Vi startet som en middels klubb i 1. divisjon, og nå har vi blitt en stabil klubb i Eliteserien. Mandatet var å bygge en stabil tropp med stabile spillere som kunne vinne kamper. Det har vi greid i en periode der vi ikke har kunnet bruke mye penger på å forsterke, sier Tjærnås.

– Vi skilles som veldig gode venner. Brann er en fin klubb, styrt av flotte og fornuftige folk. Jeg er sikker på at det ligger veldig godt til rette for at klubben skal få suksess i årene som kommer, sier Tjærnås til Brann.no.

