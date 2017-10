Stjerneskuddet Rød tok Bundesliga med storm på direkten

NTB Sport

Golden League i Danmark betyr også starten på oppkjøringen mot vinterens EM i Kroatia. Der er det norske laget en tittelkandidat. Det har aldri skjedd før.

I sommer reiste Rød fra mamma og pappa og trygge omgivelser i Oslo til den beinharde bundesligaen. «Det vil ta tid for ham å etablere seg. Det er for tidlig for ham i en slik klubb», sa mange eksperter.

Tok kontroll

Men en gutt som spiller med latin-tatovering på venstrearmen og har hjulpet til i farens matbutikk fra ung alder, er det ingen fare med.

«Faber est suau quisque Fortuna», eller på norsk «Du er din egen lykkes smed», lyder budskapet på overarmen.

I løpet av noen få uker i Tyskland var Rød sensasjonelt nok inne på laget. – Det har gått veldig bra, og jeg har fått mange sjanser i forsvar og spiller mye der. I angrep har Holger Glandorf (170 landskamper og 583 mål for Tyskland) spilt kjempegodt i starten av sesongen, og det gjør at jeg ikke har vært så mye med i angrep hittil, sier Rød til NTB.

Norge inn

Det er mange skandinaver på laget i Flensburg, men tysk ville Rød lære seg raskest mulig.

– Jeg forberedte meg så godt jeg kunne hjemme og kastet meg ut i det på trening og utenfor banen selv om mye sikkert var feil. Man blir ikke så veldig høy i hatten når man snakker tysk og får svar på engelsk. Nå klarer jeg meg helt ok på tysk i hverdagen, sier Rød.

Matching

Unggutten er bare én av en rekke norske spillere i toppklubber. Til sommeren kommer også Magnus Jøndal og Gøran Johannessen til Flensburg. Begge er nå i danske GOG.

– Det er veldig stort både for laget og meg personlig. Da kan jeg snakke litt norsk også, sier Rød.

Bækkelaget-gutten gikk fra glissent besøkte kamper i den norske eliteserien til kremen av verdenshåndballen og tusenvis på tribunene.

– Ikke noe vondt om Halden og andre norske lag, men det er en forskjell på det og Veszprém (Ungarn), Kiel (Tyskland) og Paris St. Germain (Frankrike), sier 20-åringen.

Tøff test

Han veier fortsatt «bare» 110 kilo, er kjapp i steget, god i forsvar og utstyrt med en ettertraktet venstreslegge. Den cocktailen vil trolig gi ham en kanonkarriere om han unngår alvorlige skader.

Per nå ser det ut som en så god venstrehåndsspiller som Harald Reinkind vrakes i EM-troppen. Kent-Robin Tønnesen, Eivind Tangen og Rød har et forsprang etter uttaket til Golden League.

Slik spilles turneringen i Danmark:

Torsdag, Brøndby: Frankrike–Polen, Danmark (regjerende OL-mester) –Norge 21.00.

Lørdag, Aarhus: Danmark–Polen, Norge–Frankrike (regjerende verdensmester) 19.00.

Søndag, Herning: Polen– Norge 18.00, Danmark–Polen.

