Røde tall for Hamburg

NTB Sport

Den tradisjonsrike tyske fotballklubben opplyser i en pressemelding at den gikk 13,4 millioner euro, eller om lag 126 millioner kroner, i minus i 2016/17. Det skjedde i en sesong der HSV unngikk nedrykk med et nødskrik.

Klubben er den eneste som ikke har rykket ned siden opprettelsen av Bundesliga i 1963, men det har vært nære på flere ganger de siste årene. Nå ser det igjen ut til at Hamburg havner i nedrykksstriden etter seks tap og én uavgjort på de siste sju seriekampene.

Klubbens inntekter gikk svakt ned fra 1,16 til 1,15 milliarder kroner sist sesong, men for 2017/18 er det ventet at inntektene vokser til 1,22 milliarder. Det skal sørge for å få regnskapet i balanse.

Hamburg skylder over en milliard kroner til kreditorer, men en stor del av den summen er gjeld til klubbens «rike onkel», Klaus-Michael Kühne. Tilbakebetalingene til han avhenger av fotballagets prestasjoner på banen.

Samtidig har Kühne signalisert at han stenger pengekranen inn i klubben. Den ville pengegaloppen i fotballen gjør at han vil hoppe av.

– For meg er dette slutten for nå, sa Kühne i forrige måned og la til at han synes utviklingen i overgangssummer er «skremmende».

80 år gamle Kühne hevder selv at han har investert om lag 560 millioner kroner i Hamburg.

(©NTB)