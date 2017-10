Ny TIL-kontrakt for Lasse Nilsen

NTB Sport

Nilsen har vært fast inventar i Tromsø-laget siden han kom tilbake fra lån i Tromsdalen etter sommerferien. Den nye kontrakten vitner om at TIL har tro på den unge spilleren.

– Det å ha et lengre perspektiv på Lasse er viktig for oss. Han har tatt nye steg det siste året. Han ser ut til å ha stabilisert seg på et bra nivå, og vi regner med at han vil utvikle seg i årene som kommer, sier sportssjef Svein-Morten Johansen i Tromsø.

Nilsen har denne sesongen spilt åtte kamper for et Tromsø-lag som kjemper for å unngå nedrykk fra Eliteserien. Med fire kamper igjen ligger laget på kvalifiseringsplassen.

