Niåring ga Mooy fem pund i belønning for mål mot United

Historien om ni år gamle Adam Bhana som ville gi fem pund – i overkant av 50 kroner – til sin favorittspiller, som takk for god innsats mot Manchester United, nådde onsdag BBC.

Den unge Huddersfield-supporteren fant lørdag en fempundseddel da han var til stede på stadion for å se kampen mot United. Men hva gjør du når du er blitt oppdratt til ikke å beholde noe som ikke er ditt? Denne ærlige supporteren ga den til en av sine fotballhelter.

Bhana sendte seddelen sammen med et brev til klubben. Der ber han om at pengene blir gitt til Huddersfields Aaron Mooy, som scoret det første målet i 2-1-triumfen.

I brevet skriver Bhana at «Mooy kan beholde pengene siden han spilte så bra og scoret mål», og at han ønsker at klubbens manager gir pengene videre til målscoreren. Huddersfield-direktør Sean Jarvis har på Twitter lagt ut et bilde av brevet den ni år gamle gutten sendte klubben.

Ville kjøpe Ronaldo

Bhanas far, Mo, sier til BBC at sønnen egentlig ville gi pengene som et tilskudd Huddersfields overgangsbudsjett.

– Først ville han gi pengene til klubben slik at de kunne kjøpe Cristiano Ronaldo fra Real Madrid, men så bestemte han seg for at Mooy skulle få pengene, sier Mo Bhana.

Han forteller at han og sønnen spurte folk rundt dem om pengene tilhørte dem, men det var ingen som savnet seddelen. Da de heller ikke fikk kontakt med noen som jobbet på stadion bestemte lille Adam seg for å skrive et brev til klubben.

Som takk har Mooy sagt at han ønsker å treffe gutten. Ifølge faren skal klubben ordne et møte mellom niåringen og målscorer Mooy, som er blitt fem pund rikere.

