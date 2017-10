Formsvake lag møter giganter i ligacupen

NTB Sport

Gjennom ligacupens historie har West Ham tatt seg til finalen to ganger. Begge gangene har London-laget gått tomhendt av banen, senest i 1981 da det ble 1-2 mot Liverpool. Før det må vi tilbake til 1966, da West Bromwich Albion ble for sterk over to kamper.

På veien mot en ny eventuell finale må Tottenham forseres på Wembley, en oppgave som kan se vanskelig ut for West Ham-manager Slaven Bilićs menn.

West Ham sliter i serien og har kun åtte poeng etter ni runder, mens motstander Tottenham derimot er i dytten. Etter en imponerende 4-1-seier mot Liverpool i helgen ligger Spurs med 20 poeng, kun fem poeng bak ligaleder Manchester City.

Nøkkel til suksess

Nøkkelen til suksess på Wembley kan hete Mark Noble, ifølge West Hams kaptein Kevin Nolan. Han sier Nobels tilstedeværelse kan være forskjellen på seier og tap. De to deler også gode minner fra sist besøk på Wembley, da de vant opprykksfinalen til Premier League i 2012.

Noble var også en del av laget som slo nettopp Tottenham ut av ligacupen i 2013.

– For meg er han akkurat hva West Ham trenger. Klubben trenger den type spillere, spesielt når vi møter lag som Tottenham, sier Nolan til klubbens eget nettsted.

Mens West Ham sliter i bunnen av Premier League-tabellen regnes Tottenham som en seriøs utfordrer til serietittelen. Da lagene møttes i september vant Tottenham 2-1.

Tottenham har vunnet ligacupen fire ganger tidligere, senest i 2008.

– Må tro på oss selv

I den blå delen av London møtes to lag som sliter med å finne formen. Everton, som nylig sparket manager Ronald Koeman, ligger under streken i Premier League. På ni kamper er det kun blitt to seirer, og i alt åtte poeng. I europaligaen har Everton fortsatt ikke vunnet på tre forsøk. Kanskje kan en etterlengtet opptur komme borte mot Chelsea.

– Kampene kommer tett og gir oss mulighet. På ett eller annet tidspunkt må vi klare det, sier Everton-spiller Leighton Baines til klubbens hjemmeside.

– Vi må tro på oss selv og hverandre, selv om det er vanskelig, sier Baines.

Chelsea ligger på sin side ni poeng bak serieleder City etter tap i tre av de ni første seriekampene. I helgen så det stygt ut mot Watford, men tre mål på de siste 20 minuttene sørget for at alle poengene ble igjen på Stamford Bridge.

Chelsea har vunnet ligacupen fem ganger tidligere. Sist gang var i 2015. Motstander Everton har i likhet med West Ham spilt finale to ganger uten å ha løftet pokalen.

(©NTB)