Unsworth blir midlertidig Everton-sjef

NTB Sport

Det ble klart dagen etter at Liverpool-klubben sparket Ronald Koeman. Everton har hatt en svak sesongstart, og Unsworth får en tøff test allerede onsdag på bortebane mot Chelsea i ligacupen.

44-åringen, som selv spilte over 300 kamper for Everton, har inntil nå vært manager for klubbens ungdomslag. Også på tampen av 2015/16-sesongen, da Roberto Martínez ble sparket, ledet han laget i en midlertidig sjefsrolle.

Everton jakter fortsatt en permanent erstatter for Koeman. Navn som David Moyes, Sean Dyche og Carlo Ancelotti har vært oppe i britiske medier, mens tidligere Everton-spiller Phil Neville og Manchester United-legenden Ryan Giggs har meldt sin interesse for jobben.

(©NTB)