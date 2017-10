Kilde trives i skyggen av stjernene

NTB Sport

25-åringen har for alvor etablert seg som en mann å regne med i alpisirkuset de siste sesongene. Karrierens to første verdenscupseirer i 2015/16-sesongen ble etterfulgt av tre nye pallplasser sist vinter.

Foreløpig har han et stykke igjen for å matche merittlistene til landslagskollegaene Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal. Dermed er det også rimelig at forventningene hviler tyngst på de to sistnevnte foran den kommende OL-sesongen.

Det lever Aamodt Kilde godt med.

- Absolutt. Jeg vil si at det er en fordel for meg, så lenge det ikke blir for mye skygge og at jeg stikker fram hodet innimellom, smiler 25-åringen til NTB.

Medaljer som teller

Mens Lund Svindal og Jansrud er ettertraktede intervjuobjekter både her hjemme og internasjonalt, får Aamodt Kilde gå litt mer i fred.

- De bidrar definitivt til å ta av trykket. Samtidig vet jeg at jeg ikke står alene på startstreken og skal kjempe. Jeg har de rundt meg, sier han om landslagskollegaene.

Når de olympiske medaljene skal deles ut i Pyeongchang i februar neste år, håper 25-åringen å tre ut av skyggen til sine mer profilerte lagkamerater.

- Det er medaljer som teller i mesterskap, og det er likt for oss alle. Det er det som gjør det så vanskelig også. Alle har prikket formtoppen sin der og da, og da er det om å gjøre å treffe, sier han.

- Hvor trygg er du på at du matcher Jansrud og Lund Svindal nå?

- Jeg er aldri sikker på det, så det er et usikkerhetsmoment. Men jeg liker å tenke at jeg er der oppe. Hadde jeg ikke gjort det, starter jeg med handikap, smiler Aamodt Kilde.

Jobber med de beste

Foran den kommende OL-sesongen har han også blitt lagkamerat med landslagskollegaene på mer enn én måte. Etter forrige sesong byttet 25-åringen skimerke og kjører nå i likhet med Jansrud og Lund Svindal på nederlandske Head.

Det har betydd mye, ifølge Aamodt Kilde.

- Veldig. Det er en motivasjon i seg selv å jobbe med de beste i verden og vite at du har det beste støtteapparatet rundt deg. Det handler ikke bare om det å kunne kjøre med Aksel og Kjetil, men servicemennene de har rundt seg er de beste i verden. De kan se på meg hva jeg eventuelt gjør feil, i stedet for at jeg må finne ut av det selv, sier han.

- Dere drar nytte av hverandres kunnskap?

- Ja, absolutt. Vi utveksler erfaringer hver dag med hensyn til hvordan ting fungerer og føles. Kanskje har de andre funnet ut nye ting jeg kan dra nytte av, sier Aamodt Kilde.

Kommende helg innledes sesongen med storslalåmrenn i østerrikske Sölden. Den helgen går uten Kilde, som meldte søndag at han må stå over på grunn av en liten hjernerystelse han pådro seg etter et fall forrige uke.

