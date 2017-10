Djokovic og Wawrinka øyner comeback i Abu Dhabi

NTB Sport

Ingen av de to har spilt siden Wimbledon-turneringen i juli. Djokovic har slitt med et langvarig albueproblem, mens Wawrinka har vært under kniven for å operere et trøblete kne.

De vil, i likhet med blant andre Rafael Nadal, være tilbake 28.-30. desember i en turnering i Abu Dhabi, Dubai.

Tolv ganger Grand Slam-vinner Djokovic, som ble far for andre gang tidligere denne måneden, har slitt med albueskaden i mer eller mindre 18 måneder.

30-åringen har vunnet turneringen i Abu Dhabi tre ganger tidligere, men vet det blir tøff konkurranse i år med flere sterke konkurrenter. Han håper likevel å krone comebacket med turneringsseier.

– Det vil være en perfekt måte å markere mitt comeback og starte sesongen på.

Sveitsiske Wawrinka maktet ikke å forsvare sin US Open-tittel tidligere i år ettersom han gjennomgikk en kneoperasjon i august.

Nå er 32-åringen, som har to Grand Slam-triumfer, restituert etter operasjonen.

– Opptreningen går bra, og jeg kan knapt vente til jeg er tilbake på banen. Jeg jobber hardt sammen med mitt støtteapparat og ser fram til å være tilbake.

Wawrinka var sist å se da han tapte mot russiske Danijl Medvedev i første runde av Wimbledon-turneringen. Djokovic sa takk for seg etter at han måtte trekke seg fra kvartfinalen i den samme turneringen.

I Abu Dhabi vil også Dominic Thiem, Milos Raonic og Pablo Carreño delta.

(©NTB)