Solbakken junior årets talent i 2. divisjon

Kåringen skjedde i regi av Norges Fotballforbund, og Solbakken fikk talentprisen i forkant av sesongavslutningen borte mot Vålerenga 2 i helgen.

Trenere i de 28 2.-divisjonslagene nominerte spillere til talentprisen, og Solbakken var nominert av flest. Deretter landet en jury på at midtbanespilleren fortjente seieren.

Solbakken spilte 22 av 26 kamper for et HamKam-lag som vant 2. divisjons avdeling 1 suverent. Hedmarkingene er dermed klar for spill i 1. divisjon neste sesong.

– Det har vært en veldig morsom sesong på alle måter, sa Solbakken etter overrekkelsen av prisen, ifølge fotball.no.

Også Solbakkens lagkamerat Nicholas Mickelson og Vard Haugesund-keeper Thomas Kinn var nominert i årets talent-kåringen.

