Neymar: – Dommeren falt for Marseilles skuespill

Den brasilianske angriperen ble utvist for to gule kort mot slutten av kampen, der Edinson Cavani til slutt berget 2–2 for gjestene fra Paris.

Underveis i kampen ble Neymar ofte pirket på og sparket ned, og i tillegg ble han pepret med gjenstander fra tribunen. Til slutt kokte det over for brasilianeren, som tilsynelatende forsøkte å skalle til Marseilles Lucas Ocampos.

Sistnevnte falt på svært teatralsk vis da det oppsto kontakt mellom ham og Neymar. Begge spillerne fikk gult (Neymars andre), noe PSGs superstjerne mente var en svak vurdering av dommeren.

– Det var ikke fotball. Dommeren gikk i fellen og falt for Marseilles skuespill.

– Jeg ble rammet av gjenstander, av bokser og bagetter. Jeg mistet ikke hodet, men jeg aksepterer at jeg gjorde en feil, sier Neymar.

Han mener at PSG spilte under pari i hatkampen mot Marseille, og at laget må lære seg å takle rivaler som laget fra den franske middelhavskysten.

Etter kampen fikk han støtte av trener Unai Emery. Han mener at dommerne i Ligue 1 må sørge for at spillere som Neymar får bedre beskyttelse.

– Vi er litt skuffet over utvisningen, for han ble felt mange ganger gjennom kampen. Han ble utsatt for fire grove taklinger fra motstanderen, som bare fortsatte og fortsatte. De gule kortene var ikke rettferdige mot Neymar. Han ønsket bare å spille videre, sier Emery.

