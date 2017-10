Mata: – Vi må lære av feilene

NTB Sport

Mata ble tatt av banen halvveis i kampen som endte med sesongens første tap for Jose Mourinhos gutter. Mata har av mange fått skylden for Huddersfields første mål, som kom etter et unødvendig balltap.

– Vi visste at dette ville komme før eller senere, selv om det ikke er noe man ønsker seg. Nå er det på tide å lære av feilene og fortsette slik vi alltid gjør. Vi må vise at laget står samlet selv når ikke alt går på skinner. Det er da vi trenger det mest, skriver Mata på sin blogg på Uniteds nettsted.

Spanjolen sier United har spilt godt mot alle motstanderne de har møtt etter 1-2-tapet mot Real Madrid i den europeiske supercupen i sommer.

– Men lørdag spilte Huddersfield kortene sine bedre enn oss og tok alle poengene. Vi må bare gratulere dem og gå videre. Serien er ikke en sprint, men et maraton, og det er fortsatt lenge igjen.

29-åringen mener at kampen om ligagullet ikke er over, selv om Manchester City har fem poengs forsprang.

Neste oppgave for Mata og resten av United er tirsdag. Da venter Swansea på bortebane i ligacupen, en turnering United vant i fjor.

(©NTB)