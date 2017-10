Jansrud & co. klar for sesongåpning

NTB Sport

Sesongen innledes med storslalåm for kvinner og menn på Rettenbachbreen kommende helg.

Verken Aksel Lund Svindal eller Aleksander Aamodt Kilde er med i det norske laget, men profiler som Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Nina Haver-Løseth får kjøre verdenscup igjen.

Kilde meldte søndag at han må stå over på grunn av en liten hjernerystelse han pådro seg i et fall forrige uke. For Svindal kommer sesongåpningen for tidlig. Han har ikke fått trent nok storslalåm i oppkjøringen og sikter mot fartsrennene i canadiske Lake Louise i november.

– Med begrenset tid og et kne som ikke tåler for mye juling, er det bedre å fokusere på kommende fartsrenn. Dette er helt etter planen, sier Lund Svindal til Dagbladet.

Jansrud, Kristoffersen, Leif Kristian Haugen, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland og Marcus Monsen er de seks mennene som blir sendt til de østerrikske alpene.

Haver-Løseth, Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Kristin Anna Lysdahl og Kristine Haugen er kvinnene som skal representere de norske fargene i Sölden.

– Vi er godt forberedt til sesongen. Sölden kommer alltid litt tidlig, men det er godt at vi får en «smakebit» på hva som venter oss i sesongen. Vi håper på så rettferdige forhold som mulig for deltakerne, og at flest mulig av våre nest beste klarer å komme seg til finaleomgangen, sier sportssjef Claus Johan Ryste.

Kvinnene kjører lørdag 28. oktober, mennene kjører dagen etter.

(©NTB)