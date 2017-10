Jøndal og Johannessen bekreftet til Flensburg-Handewitt

NTB Sport

Det bekreftet Flensburg-Handewitt på sin hjemmeside mandag. Duoen vil slutte seg til sin nye klubb sommeren 2018.

Jøndal er Christian Berges førstevalg på venstrekanten på landslaget og har 105 landskamper. 29-åringen skal erstatte Kevin Mahé, som drar til Veszprém før 2018/19-sesongen.

– Jeg ser fram til en ny erfaring i den beste håndballigaen. Å spille i Tyskland er en stor drøm for nesten alle profesjonelle håndballspillere, og å spille for en så prestisjerik klubb som Flensburg-Handewitt er en drøm som går i oppfyllelse for meg, sier Jøndal til klubbens hjemmeside

Johannessen kom i likhet med Jøndal til den danske serielederen GOG i 2016. 23-åringen fikk sin landslagsdebut i 2015, og har noterte seg for 30 landskamper etter det.

Bakspilleren skal erstatte Thomas Mogensen, som drar hjem til Danmark og Skjern.

– Jeg er bare glad og stolt. Jeg kan ikke vente med å spille min første hjemmekamp i Flens Arena. Jeg gleder meg veldig, sier Johannessen.

Flensburg har lagt merke til det norske landslagets suksess. Stortalentet Magnus Abelvik Rød er allerede i klubben, og landslagskeeper Torbjørn Bergerud har også skrevet under en kontrakt med Flensburg fra sommeren 2018. Med Jøndal og Johannessen i tillegg, vil laget mønstre fire norske landslagsspillere.

Både Jøndal og Johannessen har signert treårskontrakter.

Flensburg innehar for øyeblikket tredjeplassen i Bundesliga.

(©NTB)