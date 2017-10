Hamilton nærmer seg ny VM-tittel

NTB Sport

Hamilton kunne ha avgjort kampen om VM-trofeet allerede søndag, men var da avhengig av å vinne selv, samtidig som Ferrari-fører Sebastian Vettel ikke ble bedre enn nummer seks. Briten gjorde sin del av jobben, men hadde Vettel nærmest seg da han passerte målstreken.

Nå skiller det 66 poeng de to imellom i VM-sammendraget. Alt tyder på at det er bare et tidsspørsmål før Hamilton har avgjort duellen.

Jeg tror dette er min favorittbane nå, sa Hamilton etter å h att sin femte seier på banen siden 2012.

Raste etter straff

Ferraris Kimi Raikkonen kjørte inn som nummer fire, men ble tildelt tredjeplassen etter at Red Bulls Max Verstappen ble ilagt en fem sekunders tidsstraff for ureglementær forbikjøring av Raikkonen helt på slutten av løpet.

Den unge nederlenderen raste etter avgjørelsen.

– Vi gjorde et fantastisk løp, men disse idiotiske avgjørelsene dreper sporten, sa den sinte nederlenderen etter løpet.

På grunn av et motorskifte startet Red Bull-føreren bakerst, men kjørte seg opp gjennom feltet. På siste runde passerte han Raikkonen og kjørte inn som nummer tre. Men dommerne ga Verstappen tidsstraff og endte dermed som nummer fire på resultatlistene, mens finnen rykket en plass opp.

Flere reagerer

Flere reagerer på dommernes avgjørelse, blant dem Red Bull-sjef, Christian Horner.

– Det var en forferdelig avgjørelse. De har snytt samtlige fans. Det var et fantastisk løp, men de (dommerne) ødela det, sa Horner.

Formel 1-legenden Niki Lauda, som er tredobbelt verdensmester og Mercedes-deleier, mener dommernes avgjørelse er den verste han har sett noen gang.

– Han gjorde ikke noe galt, sa Lauda om forbikjøringen.

– De er racerkjørere, vi er ikke på en alminnelig motorvei. Det er tåpelig å ødelegge sporten med en sånn avgjørelse. Det var en normal forbikjøring, sa Lauda.

Med søndagens seier bidro Hamilton til at Mercedes sikret seg fabrikkmesterskapet i årets formel 1-VM.

Det gjenstår tre VM-runder.

