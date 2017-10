Wenger feiret bursdag med å sende Everton under streken

NTB Sport

Søndag fylte Arsenal-manager Arsène Wenger 68 år. Han håpet at spillerne ville gi ham det han ønsket seg mest på den store dagen, nemlig tre poeng.

Men mot spillets gang så Wayne Rooney ut til å ødelegge franskmannens bursdagsfest. Utskjelte Granit Xhaka mistet ballen på klønete vis rett utenfor Arsenals sekstenmeter, Rooney fikk god tid til å still inn siktet og fyrte av gårde ett skudd utenfor Petr Cechs rekkevidde.

Da var det spilt 12 minutter på Goodison Park. Målet var Rooneys tolvte mål mot Arsenal i karrieren.

Før og etter målet styrte Arsenal det meste av det som skjedde på Goodison Park, men slet med å komme til de store mulighetene. Men drøye fem minutter før pause tok forsvarsspiller Nacho Monreal ansvar for Wengers bursdagsfest og satte inn en retur fra Evertons keeper Jordan Pickford.

Dermed gikk to lag i poengnød til pause på stillingen 1-1.

Flere gaver

Arsenal startet med både Alexis Sánchez og Mesut Özil. Duoen takket for tilliten ved å gi Arsenal ledelsen åtte minutter etter pause. Sanchez fant Özil på løp inn i feltet. Et perfekt innlegg traff pannebrasken til tyskeren, som sendte kula forbi Everton-keeper Jordan Pickford.

Med 20 minutter igjen på klokka gikk Evertons Idrissa Gana for hardt til mot Granit Xhaka. Dommer Craig Dawson dro opp senegaleserens andre gule. Med en mann mer på banen ble oppgaven for stor for Everton. Samtidig kunne Wengers menn finne fram flere gaver til sjefen.

Sanchez spilte fri Özil på høyre kant. Ballen ble spilt inn til Alexandre Lacazette, som banket inn Arsenals tredje mål. Da var det igjen 15 minutter av kampen.

Derfra og ut var det spill mot ett mål, men London-laget så ikke ut ti å finne veien til nettmaskene før Aaron Ramsey ble spilt gjennom av innbytter Jack Wilshere. Waliseren gjorde 4-1 minuttet før full tid.

Trøstemål

Everton fikk likevel et slags trøstemål da Monreal sendte et fryktelig tilbakespill rett etterpå. Oumar Niasse fikk kranglet ballen med seg forbi Cech og reduserte til 2-4.

Men Arsenal var ikke ferdigscoret. Ramsey brukte hælen til å spille gjennom Sanchez, og chileneren gikk et par meter før han hamret inn kampens siste mål fire minutter på overtid.

Med tapet står Everton fortsatt med kun to seirer på de ni første kampene, og dermed øker presset på manager Ronald Koeman kraftig. Everton ligger med søndagens tremålstap under nedrykksstreken.

Arsenal er på sin side oppe på 16 poeng, ni bak serieleder Manchester City.

Neste runde tar Arsenal mot Swansea på Emirates, mens Everton møter Leicester på bortebane.

