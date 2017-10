VIF filleristet puslete Viking 7-1

NTB Sport

Et ørlite håp ble tent med Vikings uventede 2-0-kamp borte mot Kristiansund, men en uke senere ble det slukket av et effektivt Vålerenga-lag. Allerede etter et kvarter sto det 0-2 på måltavla i Stavanger. 20 minutter senere hadde gjestenes ledelse doblet seg.

– Katastrofalt. Jeg er spesielt skuffet fordi jeg synes vi startet bra de fem første minuttene. Det er skuffende å se hvordan vi responderte etter det første målet, sa Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport i pausen.

Etter kampen erkjente engelskmannen at laget hans kommer til å gå ned en divisjon. Viking er ti poeng bak Tromsø på kvalifiseringsplassen med fire runder igjen. Det er med andre ord bare spørsmål om tid før klubben rykker ned til nivå to for første gang siden 1986.

I neste runde kan nedrykket være et faktum. Da møter Viking nettopp TIL på bortebane.

Drømmetreff

Vålerenga i fin form gjorde kort prosess i flomlyset på et glissent Viking stadion. Oslo-laget scoret på sine to første avslutninger i det 11. og 15. minutt.

Herman Stengel startet målfesten på spektakulært vis. Fra over 25 meter fikk midtbanemannen stjernetreff og dunket ballen i det lengste hjørnet. Viking fikk knapt med tid til å summe seg før Simen Juklerød gjorde 2-0 for gjestene. Med ballen i beina satte han fart forbi hjemmelagets venstreback Kristoffer Haugen og fikk nettsus fra ti meter.

Det skulle bli det første av flere fulltreffere for Juklerød.

VIF-kaptein Christian Grindheim, som var nest sist på ballen ved begge målene, måtte ut med skade etter 26 minutter. Like etter gjorde Enar Jääger bortelagets tredje fulltreffer for kvelden. Stopperen fra Estland ruvet i luften og headet inn Stengels frispark.

Altfor enkelt

Vålerenga stoppet ikke der. Ti minutter før pause skjøt Juklerød hardt inn sitt annet mål i kampen. Ydmykelsen var total da den islandske innbytteren Samúel Kári Fridjónsson fikk lov til å trikse både to og tre ganger med ballen før den ble sendt i en bue over Viking-keeper Amund Wichne.

En pen scoring, men forsvarsspillet til Viking var under enhver kritikk.

I all elendigheten fikk Viking-fansen en scoring å juble for. Kvarteret før slutt stanget Andreas Nordvik inn 1-5-reduseringen med hodet.

Fire minutter senere fullførte Juklerød sitt hattrick. Han plukket opp Claes Kronbergs håpløse tversoverpasning på egen banehalvdel, satte fart og hamret inn 6-1. Stengel avsluttet scoringsballet seks minutter før slutt ved å legge på til 7-1.

Rødt

På tampen fikk André Danielsen sitt andre gule kort og marsjorde i det som var hans 500. kamp i Viking-drakta.

Vålerenga var for kort tid siden i nedrykksfare, men Ronny Deila har klart å gi laget et oppsving da det trengte det som mest. Oslo-klubben står med fire seirer på sine fem siste seriekamper.

– Vi gjennomførte en veldig god kamp. Vi har hatt noen rokeringer og ting har tatt tid, men nå har vi stått med samme gjengen et par kamper. Du ser at det gir resultater, sa Deila til Eurosport.

Den solide rekken har sendt VIF opp til sjuendeplassen på tabellen. Deilas menn er bokført med 36 poeng. Neste helg er medaljejagende Molde motstander på klubbens flunkende nye stadion på Valle Hovin.

(©NTB)