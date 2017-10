Stjernesmell for Yankees da Astros gikk til finale

NTB Sport

Yankees var ute etter sin 41. finaleplass og den 28. tittelen. I stedet er Astros i finale for annen gang, med utsikt til å bli mester for aller første gang.

Hjemmebane avgjorde i semifinalen. For femte gang i historien vant hjemmelaget alle sju kamper i en sluttspillserie i baseball. Yankees slo Astros sammenlagt 19-5 i sine tre hjemmekamper, men scoret bare tre poeng på fire kamper i Houston.

Evan Gattis og Jose Altuve ga Astros 2-0-ledelse med homeruns i 4. og 5. omgang, og Brian McCann slo inn ytterligere to poeng. Det holdt lenge for kasterduoen Charlie Morton og Lance McCullers Jr. Morton kastet de fem første omgangene, McCullers de fire siste. De kneblet Yankees, som fikk bare tre basegivende treff hele kampen.

Uvirkelig

– Dette laget er uvirkelig. Alle hadde avskrevet oss etter de tre tapene i New York, men vi visste at vi skulle hjem. Vi visste at vi kunne klare det, sa McCullers.

Astros fikk et brutalt møte med American League da laget i 2013 byttet fra National League. Den sesongen tapte Astros 111 av 162 grunnseriekamper. Bare fire år senere er laget i World Series, og for første gang siden 1970 spilles finalen mellom to lag som begge vant minst 100 kamper i grunnserien.

– Vi har gjort oss fortjent til dette. Dette laget har hatt ett mål helt siden sesongoppkjøringen. Vi visste at vi hadde et lag av høyt kaliber, og derfor sluttet vi å snakke om målet. Vi konsentrerte oss om å gjøre jobben, sa manager A.J. Hinch.

Stjernekaster

Kasteren Justin Verlander, som ble hentet fra Detroit Tigers i sommer, ble siste brikke i puslespillet. Han har vært strålende for Astros og ble kåret til mest verdifulle spiller i semifinalen. Det var han som bar laget til seier i kamp seks fredag, da Yankees misbrukte sin første matchball.

Verlander glitret også i kamp to og kastet hele kampen da Astros vant 2-1.

Astros ble stiftet i 1962. Klubben spilte finale også i 2005, da den representerte National League i finalen. Nå er klubben både NL-mester og AL-mester. Eneste tittel som gjenstår er «verdensmester», som amerikanerne ubeskjedent kaller Major League-vinneren.

