Sogndal rotet bort to livsviktige poeng

NTB Sport

Poengtapet vil ergre Sogndal-trener Eirik Bakke en stund. Laget hans hadde snudd 0-1 til 3-1 i første omgang, men Sarpsborg ga aldri opp. To scoringer signert Matti Lund Nielsen etter pause sikret gjestene fra Østfold uavgjort.

For begge lag kan det ene poenget vise seg å være for lite når regnskapet skal gjøres opp ved sesongslutt. Sogndal kjemper febrilsk for ikke å rykke ned, mens Sarpsborg jager Molde i kampen om sølvmedaljene.

– En fantastisk kamp av gutta, som fortjente å vinne. Vi var det klart beste laget, men det er ikke ideelt å være nødt til å bytte stopper i hver kamp. Vi er skuffet, men vi tar med oss poenget og kjemper på videre, sa Eirik Bakke til Eurosport og viste til at Reiss Greenidge måtte ut rett før 3-3-scoringen.

Krépin Diatta ga Sarpsborg en perfekt start på Fosshaugane. Etter bare fem minutter ruvet den senegalesiske midtbanejuvelen i luften og stanget inn en ball fra Ole Jørgen Halvorsen.

Snudde

Veteranen Kjetil Wæhler satte i gang startskuddet for det som ble en mektig snuoperasjon av hjemmelaget. I det 22. minutt dunket 41-åringen inn utligningen etter en del klabb og babb i feltet.

Fire minutter senere sto det 2-1 på lystavla. Gilbert Koomson fikk servert ballen av Reiss Greenidge og hamret den i nettmaskene. På tampen av omgangen økte Ole Martin Rindarøy til 3-1 etter en vakker Sogndal-kontring. Rindarøy avsluttet angrepet ved å lobbe ballen over Anders Kristiansen.

Da hadde Sogndal-fansen for alvor troen på en livsviktig trepoenger. Men det er ikke uten grunn at Sarpsborg kjemper helt i toppen bak suverene Rosenborg.

Ni minutter ut i annen omgang sto Nielsen helt umarkert og fikk heade inn 2-3-reduseringen etter Tobias Heintz' frispark. Der var det slett markeringsjobb av vertene.

Topp og bunn

Sarpsborg fortsatte å banke på døra, men det så lenge ut til at østfoldingene skulle komme til kort. Til slutt maktet ikke Sogndal å holde unna, og i det 88. minutt fikk Nielsen prikket inn 3-3 via innbytter Per-Magnus Steiring.

– Igjen skjer det at vi roter bort en tomålsledelse. Det er derfor vi ligger der vi gjør, og igjen slipper vi inn på dødball. Det er ikke bra nok, sa Sogndal-forsvarer Even Hovland.

Selv om Sarpsborg kom tilbake og fikk med seg poeng, hadde trener Geir Bakke mye å sette fingeren på etter kampen.

– Vi klarte å løfte spillet i annen omgang, men vi gjorde fryktelig mye rart med ballen. Det er ikke sånn vi skal opptre. Presisjonen er ikke bra nok. Vi så bekymret ut, men det skal vi ikke være i Sarpsborg, sa Bakke.

Med fire runder igjen ligger Sogndal på 13.-plass med sine 28 poeng. Bakkes lag er foran Tromsø på kvalifiseringsplassen takket være bedre målforskjell. Det skiller to poeng ned til Aalesund på nest sisteplass.

Sarpsborg har ligget på sølvplass så å si hele sesongen, men i det siste har Molde i fin form sneket seg forbi. Tre poeng skiller de to lagene etter helgens runde.

Sogndal har igjen kamper mot Strømsgodset (b), Tromsø (h), Stabæk (b) og Vålerenga (h), mens Sarpsborg skal møte Sandefjord (h), Viking (b), Aalesund (h) og Molde (b).

(©NTB)