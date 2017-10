Kirkevold forlenget målrekorden

NTB Sport

For to serierunder siden tangerte nordmannen superligarekorden på åtte kamper på rad med scoring, og forrige helg rykket han forbi og tok den for seg selv da Hobro spilte 2-2 borte mot Horsens.

Søndag forlenget han sin egen rekord da han sendte Hobro i ledelsen mot Nordsjælland etter 25 minutter. Landsmann Yaw-Ihle Amankwah noterte seg for den målgivende pasningen.

Byttet ut

Opprykkslaget Hobro har skumle hensikter i superligaen denne sesongen, og ga seg ikke før det sto 4-0 mot tabelltoer Nordsjælland. Edgar Babayan, Björn Kopplin og Quincy Antipas kom alle på scoringslista.

Amankwah slo for øvrig den målgivende pasningen bak 4-0-målet, og spilte hele kampen for Hobro. Kirkevold ble byttet ut i det 85. minutt. Mathias Rasmussen kom inn som innbytter for Nordsjælland etter 54 minutter.

Landslaget?

På tabellen klatret Hobro til fjerdeplass. Seks poeng skiller opp til serieleder Midtjylland.

Etter at Kirkevold tok rekorden for seg selv forrige helg sa han at han drømmer om en landslagsplass.

– Jeg føler det ville vært naturlig å få en mulighet etter hvert, men det er ikke noe jeg legger energi i, sa Kirkevold til NTB.

Kirkevold har tolv mål på tretten kamper så langt denne sesongen. 26-åringen er superligaens toppscorer.

(©NTB)