Håpet lever for Tromsø

– Det er bare å gratulere Tromsø. Vi var ikke effektive nok i dag, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport etter kampslutt.

– Deilige tre poeng. Vi må bare jobbe hardt i fortsettelsen også, så skal vi berge plassen. Det var en hard "fight", dette, men for en innsats av spillerne, sa Tromsøs assistenttrener Lars Petter Andressen.

Trener Simo Valakari måtte se kampen fra tribuneplass etter å ha blitt vist på tribunen sist.

– Det smakte deilig med seier. 2. omgang ble et maraton, men vi jobbet hardt. Det var deilig å vinne, konstaterte TILs matchvinner Mushaga Bakenga.

Tromsø (28 poeng) er nå oppe på kvalifiseringsplass, to poeng foran Aalesund på direkte nedrykk. Sogndal på sikker plass er kun foran TIL på målforskjell når fire serierunder gjenstår av 2017-sesongen.

Olsen-bom

Tromsø-stopper Jostein Gundersen stanget inn 1-0 til bortelaget etter 23 minutters spill i regnværet på Nadderud. Morten Gamst Pedersen skrudde et frispark inn i boksen, og der dukket Gundersen opp med pannebrasken. Han styrte ballen ned i høyre kryss.

Assistentdommeren markerte først for offside i situasjonen, men dommer Svein Oddvar Moen godkjente til slutt scoringen.

Et kvarter tidligere hadde Thomas Lehne Olsen sløst vekk en god mulighet i Bærum. Gjermund Åsen slo inn fra venstresiden, men headingen fra Olsen ble altfor svak og gikk til side for mål.

Mushaga Bakenga fikk en god mulighet kort tid etter gjestenes 1-0-scoring. Tromsø-angriperen fikk sjansen fra 12-13 meter, men avslutningen hans snek seg like utenfor kassen.

Bakenga gjorde opp for seg etter en fin kontring etter en drøy halvtimes spill. Lehne Olsen ga ballen til Åsen, som uselvisk spilte videre til den innleide Rosenborg-spilleren Bakenga. Han var sikker alene mot Stabæk-keeper John Alvbåge.

Stabæk, som for tiden mangler toppscorer Ohi Omoijuanfo grunnet skade, hadde lite å by på før hvilen. Franck Boli fikk en grei mulighet på hodet, men forsøket hans ble for dårlig.

Redusering

– Vi spilte passivt i store deler av 1. omgang. Det var ikke akseptabelt av oss, erkjente trener Ordinas i pausen.

Han fikk svar på tiltale bare tre minutter ut i 2. omgang. En corner fant etter hvert veien fram til Franck Boli, og Stabæk-spissen kunne bredside inn reduseringen fra kort hold.

Stabæk-spillerne ropte på straffe inne i TIL-boksen etter en drøy times spill, men uten å få gehør av dommer Moen. Hjemmelaget kjempet og kjempet i jakten på utligning, men Tromsø sto imot. Vertene gjorde det heller ikke lettere for seg selv da Andreas Hanche-Olsen fikk sitt annet gule kort for dagen og dermed marsjordre tolv minutter før slutt.

Tromsø holdt ut og kunne juble for tre poeng til slutt. TIL får en gyllen mulighet til tre nye poeng når tabelljumbo Viking gjester Alfheim i neste serierunde.

Stabæk ligger litt i ingenmannsland etter 26 runder. Laget har 34 poeng, seks mer enn TIL.

