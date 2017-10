Elverum ble herjet med, men vant likevel toppkampen

NTB Sport

Dermed snek Elverum seg forbi DHK på tabelltoppen. Michael Apelgrens gutter står med elleve poeng mot Drammens ti etter seks serierunder.

Før sesongstart ble det spådd at seriegullet vil stå mellom nettopp regjerende mester Elverum og Drammen. Landslagssjef Christian Berge sa til NTB at det ville bli «en skikkelig fight» om tittelen.

Så langt har sesongen levd opp til forventningene, der Elverum tok første stikk i det første interne møtet mellom de to gullfavorittene. Toppkampen ble en fartsfylt affære.

– For en heftig håndballkamp. Begge lag glemte vel å forsvare seg en stund, men tempoet var stort. Det var mål fram og tilbake. Jeg er utrolig stolt over at vi til slutt står igjen som seiersherrer, sa Apelgren til TV 2.

– Gutta stå virkelig fram i dag. I første omgang var det en følelse av at Drammen hadde det i dag, men vi fortsatte å male på og trodde på det vi gjorde, la svensken til.

Sørheim i flytsonen

Etter en jevn åpning skaffet Drammen seg etter hvert en luke på fire-fem mål. Gøran Sørheim var ordentlig i dytten og banket inn hele åtte av sine i alt elleve fulltreffere før pause. Vertene gikk i garderoben med 21-19-ledelse.

– Han er fantastisk. Dette blir ikke siste gang vi vil slite med å holde følge med Gøran Sørheim, sa Apelgren om Drammens toppscorer.

Elverum brukte ikke lang tid Spå å puste DHK-gutta i nakken etter sidebytte. Gjestene var kun ett mål bak fire minutter ut i annen omgang, men først i det 43. minutt lyktes det hedmarkingene å komme à jour. Da var stillingen 28-28.

Sterk sluttspurt

Derfra og ut var Elverum det sterkeste laget. På det meste ledet bortelaget med fire mål på tampen. Kristian Krag og Tine Poklar scoret begge sju mål for Elverum.

– Det kan godt hende at vi gikk litt tomme. Der vi hadde bra flyt i første omgang, ble vi for stasjonære etter pause, forklarte Sørheim da han fikk spørsmål fra TV 2 om hvorfor det stoppet opp for Drammen etter å ha vært klart best den første halvtimen.

– Vi ble veldig stillestående og statiske i angrepsspillet. Det er sånn håndball er. Når vi bommer, så scorer de. Da blir resultatet slik det ble, mente DHK-trener Kristian Kjelling.

Seieren gjorde litt opp for Elverums nedtur i cupen. I midtuken røk Apelgrens lag ut i kvartfinalen etter å ha blitt slått av Haslum.

Under ledelse av Kristian Kjelling håper Drammen å vinne sitt første seriemesterskap siden 2009/10-sesongen.

(©NTB)