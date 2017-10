Cavani reddet PSG-poeng da Neymar så rødt

NTB Sport

Den brasilianske superstjernen, som kom til den franske hovedstadsklubben for mer enn 2 milliarder kroner i sommer, pådro seg to gule kort med to minutters mellomrom i avslutningen av kampen.

Da så det stygt ut for PSG, som på det tidspunktet lå under 1-2. På overtid berget likevel uruguayanske Edinson Cavani ett poeng med sin utligning til 2-2. Dermed er Paris Saint-Germain fortsatt ubeseiret i ligaen denne sesongen.

Åtte seirer og to uavgjort er fasiten etter ti kamper.

Brasilianske Luiz Gustavo sendte hjemmelaget Marseille i ledelsen etter bare et kvarters spill på Stade Vélodrome søndag, før nevnte Neymar utlignet til 1-1 etter 33 minutters spill.

Lenge så det ut til å ende med ett poeng til hvert av lagene, men tolv minutter før full tid sto tidligere Newcastle-spiller Florian Thauvin bak scoringen som så ut til å vinne kampen for Marseille.

Så ble vondt til verre for PSG da Neymar fikk marsjordre, men Cavani reddet dagen.

Det ene poenget betyr at PSG topper tabellen i Ligue 1, fire poeng foran Monaco. Tabelltreer Nantes følger ytterligere to poeng deretter.

Marseille er nummer fem og har åtte poeng opp til PSG.

