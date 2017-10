Brækhus: - Jeg hadde én tanke, det var at hun skulle ned

NTB Sport

- Jeg hadde én tanke, og det var at hun skulle ned. Det var skikkelig deilig, sier Brækhus til NTB etter kampen.

Svenske Laurén hadde maktet å fyre opp ellers sindige Brækhus voldsomt før kampen etter all skittkastingen som hadde foregått.

Det gjorde at "The First Lady" gikk i ringen med ett mål: å senke hennes motstander.

- I dag skulle hun ned, det var ingen tvil. Det er ikke så ofte jeg går inn i en kamp og tenker det, sier hun.

- Ingen Tyson

Brækhus, som nå er ubeseiret på 32 kamper, sier hun egentlig er for snill til å være proffbokser.

- Jeg er ikke Mike Tyson liksom. Jeg går inn for å bokse, jeg elsker å leke, bevege meg og alt det tekniske. Jeg går ikke i ringen for å ødelegge folk, men denne gangen slengte Mikaela veldig med leppa og det gjorde at jeg fant fram noe i meg som jeg kanskje trenger litt hjelp med å finne fram.

I den sjette runden var det stopp for Laurén som like før hadde måtte ta telling etter en solid treffer fra Brækhus.

Dermed holdt Brækhus det hun lovet, men innstillingen hun stilte inn etter Lauréns prat har hun kun hatt én gang tidligere.

Fant fram killerinstinktet

Da hun skulle møte Oxandia Castillo i 2013, stjal den daværende 18-åringen Brækhus' belter på pressekonferansen før kampen og rakk å posere med dem.

Ikke siden da har hun gått i ringen med et tydelig mål om å senke motstanderen før tiden.

- Ja, jeg har kanskje gått i ringen med den innstillingen én gang, da Castillo stjal beltene mine. Det må noe spesielt til, for jeg er egentlig kjempesnill. Det skal mye til for å terge meg, og det er to stykker som har klart det. Når de først klarer det så går de ned, altså!

Og Brækhus har 100 prosent uttelling. Laurén gikk i likhet med Castillo ned før rundene var slutt.

(©NTB)