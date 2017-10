Sykkelpresidenten får full støtte fra NCF-styret

NTB Sport

Etter folkefesten i Bergen har Hansen stadig måttet svare på kritiske spørsmål om både økonomi og påstander om rolleblanding. Sykkel-VM styrer mot et solid underskudd, og det er sykkelforbundet som må ta det tunge tapet.

Fredag ble det holdt styremøte i NCF, mens det lørdag ble avholdt et fellesmøte mellom styret og regionlederne.

– Vi har hatt et godt styremøte hvor vi blant hadde en grundig gjennomgang av sykkel-VM. Arrangementet ble en ubetinget suksess både arrangementsmessig og sportslig. Styret uttrykte full tillit til sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Alle i styret har forståelse for kompleksiteten et så stort arrangement som sykkel-VM er, og at Bergen 2017 trenger mer tid og arbeidsro før de kan gi oss en fullstendig oversikt på kostnads- og inntektssiden, sier NCF-styret i en uttalelse.

– Vi har full tillit til at styret og administrasjonen i Bergen 2017 gjør det de kan for å innfri våre forpliktelser og få full oversikt over økonomien i sykkel-VM. Dette har vår høyeste prioritet nå.

Under både styremøtet og fellesmøtet ble blant annet Harald Tiedemann Hansens håndtering av habilitet som sykkelpresident og daglig leder i Bergen 2017 AS samt hans internasjonale verv i sykkelsporten drøftet.

– Jeg er veldig glad for den massive støtten jeg har fått fra styret og regionlederne. Jeg ser fram til å få fokus tilbake på den sportslige aktiviteten i Norges Cykleforbund, og det avsluttende arbeidet i Bergen 2017, sier Hansen.

