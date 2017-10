NHL: Overtidskongen Ovetjkin avgjorde mot Red Wings

NTB Sport

Da Tomas Tatar satte inn to raske mål tredje periode og sørget før 3-1-ledelse for Detroit, så det ut som det skulle gå mot hjemmeseier. Men Washington Capitals T.J. Oshie hadde andre planer.

Svenske André Burakovsky spilte fri Oshie som reduserte til 2-3. Oshie sørget også for at kampen gikk til spilleforlengelse da han satte inn 3-3 ett minutt før ordinær tid.

Der ble Ovetjkins matchvinner og sørget for at bortelaget kunne juble for seier. Målet var Ovetjkins 20. overtidsmål i karrieren, og han er nå sammen med Calgarys Jaromír Jágr de spillerne som har scoret flest overtidsmål i NHL-historien.

Målet var for øvrig Ovetjkins tiende denne sesongen.

Øvrige NHL-kamper ble spilt fredag: Vancouver Canucks–Buffalo Sabres 4-2, San Jose Sharks–New Jersey Devils 3-0, Pittsburgh Penguins–Florida Panters 4-3, Minnesota Wild–Winnipeg Jets 4-3, Montreal Canadiens–Anaheim Ducks 2-6.

