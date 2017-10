Mourinho etter United-skrell: – Et dårlig lag fortjener å bli straffet

NTB Sport

Marcus Rashford tente håpet for de rødkledde fra Manchester, men det ble bare med ungguttens reduseringsmål i det 78. minutt. Dermed måtte José Mourinhos menn bokføre sitt første nederlag i høst.

På tabelltoppen har byrival Manchester City skaffet seg en luke på fem poeng. De lyseblå slo Burnley 3–0 lørdag. Det spørs om noen klarer å hamle opp med City denne sesongen.

Etter kampen erkjente Mourinho at laget hans tapte fortjent.

– Jeg er skuffet, men realiteten er at Huddersfield var bedre enn oss. Feilene vi gjorde kan ikke tas ut av kontekst. Konteksten var at prestasjonen vår i første omgang åpnet døra for å gjøre feil. Et dårlig lag fortjener å bli straffet, sa Mourinho, ifølge BBC.

– Det er egentlig ikke mer å si når det beste laget vinner. Jeg vet ikke hvorfor de ønsket det mer enn oss. Jeg vil ikke kritisere spillerne mine i mediene, men prestasjonen overrasket meg, la han til.

Skade

Phil Jones' skade og store tabber skulle bli Uniteds bane i det som var storklubbens første ligamøte med Huddersfield siden mars 1972.

Gjestene så ut til å være i ferd med å kneble et entusiastisk hjemmelag da Juan Mata mistet ballen på midtbanen etter 28 minutter. Aaron Mooy fikk med seg kula og satte fart framover. Han spilte videre til Tom Ince, som fra kort hold så sitt skudd bli reddet av David de Gea.

Dessverre for Uniteds keeperstjerne endte returen hos Mooy. Australieren plasserte ballen i lengste hjørne. På tribunene tok det helt av. Det var Huddersfields første ligascoring på over en måned. Måltørken stoppet på nærmere 345 minutter.

Grusomt

Mata må ta stor del av skylden for baklengsmålet. Det skal sies at innbytter Victor Lindelöf ikke var helt heldig i sitt forsøk på å stoppe Huddersfield, men svensken skulle få det langt røffere noen minutter senere.

Stopperen feilet totalt da han prøvde å heade unna Jonas Lössls utspark, og det ga Laurent Depoitre sjansen til å komme alene med de Gea. Belgieren rundet Uniteds sisteskanse og trillet ballen i et tomt bur.

Lindelöf har ikke spilt én eneste kamp fra start i Premier League etter overgangen fra Benfica, men likevel har han allerede mange skeptikere. Lørdagens tidlige innhopp for en skadd Phil Jones ga ikke akkurat engelskmennene et bedre inntrykk av Sveriges landslagsstopper.

Første siden 1952

Manchester United prøvde febrilsk å finne en vei tilbake i oppgjøret, men Mourinhos menn slet med å skape sjanser. Først det siste kvarteret lyktes det bortelaget å sette Huddersfield under et massivt press.

Rashford headet inn 1-2-reduseringen på et perfekt innlegg fra Romelu Lukaku. Sistnevnte sto med sju mål på sine sju første ligakamper, men kraftspissen har nå gått to strake PL-matcher uten nettsus.

Ifølge Optas tallknusere har belgieren gått målløs av banen i 17 av sine 24 siste Premier League-kamper mot nyopprykkede lag.

Seieren var for øvrig Huddersfields første mot United i ligaen siden 1952. Trepoengeren var den første til David Wagners lag siden det ble to strake seirer i serieåpningen i august.

