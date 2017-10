Gjenåpner finalestadion med kamp mot Messi & Co.

NTB Sport

Luzhniki Stadion har vært igjennom en oppgradering før neste års fotball-VM i Russland. Men før mesterskapet skal den «nye» stadion, med plass til 81.000 tilskuere, gjenåpnes med storfint besøk.

11. november kommer det argentinske landslaget for å spille vennskapskamp mot Russland når stadion gjenåpnes.

Det argentinske fotballforbundet annonserte fredag kveld at de reiser for å spille vennskapskampen. Tre dager senere møter Messi & Co Nigeria i Krasnodar.

Det skal spilles sju VM-kamper på Luzhniki Stadion mellom 14. juni og 15. juli, inkludert åpningskampen, en semifinale og finale.

Argentina ble klare for VM i den siste runden av Sør-Amerikas kvalifiseringen. Russland er også klare for mesterskapet som vertsnasjon.

