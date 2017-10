Fossum fikk tillit for Hannover i snuoperasjon

NTB Sport

Iver Fossum har fått begrenset med spilletid siden opprykket, men fikk endelig tillit fra start på midtbanen lørdag.

Med Fossum på banen sendte Michael Gregorisch Augsburg i ledelsen i det 33. minutt.

Hannover stanget mot hjemmelagets forsvarsmur, og i det 64. minutt ble Fossum erstattet av spissen Niclas Füllkrug. Innbytteren ble den store helten da han snudde kampen til 2–1 med to scoringer i det 76. og det 89. minutt.

Hannover er nummer seks på tabellen med 15 poeng. Fem poeng skiller opp til serieleder Borussia Dortmund, som spilte 2–2 mot Frankfurt lørdag.

Dortmund ledet 2–0 etter første omgang, men to kjappe av Frankfurt med fire minutters mellomrom i andre omgang sikret poengdeling.

Leipzig innehar tredjeplassen på tabellen, ett poeng bak Dortmund. Leipzig vant 1–0 mot Stuttgart etter et mål av Marcel Sabitzer etter 23 minutter.

Leverkusen kjørte over Borussia Mönchengladbach og ga seg ikke før det sto 5–1. Fabian Johnson sendte Borussia Mönchengladbach i ledelsen etter sju minutter, men Sven Bender, Leon Bailey. Julian Brandt, Kevin Volland og Joel Pohjanpalo scoret i tur og orden slik at det endte med storseier for Leverkusen.

