Elyounoussi og Basel tilbake på seierssporet

Luza Zuffi og Albian Ajeti scoret Basels mål i det 36. og 61. minutt, før Moreno Costanzo reduserte etter 68 minutter fra straffemerket.

Basel tok sin sjette seier for sesongen. Elyounoussi og co. har plukket sju poeng på de siste tre kampene etter å ha gått på to strake tap i serien.

Basel er regjerende mester, men har to poeng opp til Young Boys på tabelltoppen så langt denne sesongen. Young Boys kan også øke forspranget, da laget har én kamp mindre spilt enn Basel.

Grasshoppers vant 4-0 mot Zürich i den andre kampen i sveitsisk eliteserie lørdag.

