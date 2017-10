City seiler ifra rivalene

NTB Sport

Det er høyst tvilsomt om noen kan stoppe Pep Guardiola fra å lede City til ligatittelen. Det er fortsatt tidlig i sesongen, men etter ni runder har City vært det klart beste laget.

De lyseblå står med den smått utrolige målscoren 32–4.

Burnley gjorde seg ikke bort borte mot City, men også Sean Dyches menn var et par nummer for små. Tidligere i høst hadde Burnley plukket poeng borte mot lag som Chelsea, Liverpool og Tottenham.

– Burnley har vært fantastiske denne sesongen. Dette var nok en god prestasjon av oss, og spesielt i annen omgang spilte vi utrolig bra. Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter å vise vinnermentalitet, sa Guardiola.

Tangerte klubbrekorden

Etter en halvtime var City i føringen. Sergio Agüero sendte keeper feil vei da han scoret sikkert fra straffemerket. Argentineren tangerte dermed Eric Brooks rekord som Citys mestscorende spiller gjennom tidene.

Begge står nå på 177 mål, men det er ingen tvil om at Agüero om kort tid vil ha rekorden for seg selv.

– Agüero burde kanskje invitere oss på middag? Ett mål unna. Det kommer til å skje, sa Guardiola om sin målmaskin.

Lørdagens kamp var for øvrig storscorerens første fra start etter at han brakk et par ribbein i en bilulykke forrige måned.

Burnley gikk ikke på en tilsvarende blemme som Stoke forrige helg (2-7-tap). Først i det 73. minutt kunne City-fansen juble for 2–0. Nicolás Otamendi var mannen som stanget inn scoringen med hodet.

To minutter senere kom Leroy Sané alene med keeper og trillet inn kampens tredje nettkjenning. Tyskeren er for øvrig i storform om dagen. Sané har både scoret og hatt assist i tre av sine fire siste ligakamper.

Ubeseiret

Med seieren topper Manchester City tabellen med 25 poeng. Det skiller fem poeng ned til toer og byrival United, som gikk på et overraskende 1-2-tap borte mot nyopprykkede Huddersfield.

Dermed er City alene om å være ubeseiret i Premier League denne sesongen. Guardiolas mannskap har vunnet åtte av ni kamper. Den ene uavgjortkampen (1–1) kom hjemme mot Everton i 2. serierunde.

Lørdagens seier var Citys ellevte på rad i ulike turneringer. Det er tangering av klubbrekorden.

– Det er en god rekord hvis du løfter titler til slutt. Når det er sagt, så er det ikke enkelt å vinne elleve strake kamper, avsluttet Guardiola.

Burnley ligger på 9.-plass med sine 13 poeng.

