Boufals utrolige dribleraid ga etterlengtet Southampton-jubel

NTB Sport

Boufals kunstverk vil være en klar kandidat til sesongens mål i Premier League. Fra egen banehalvdel dro marokkaneren av den ene spilleren etter den andre. Alene med keeper satte han ballen kaldt forbi Ben Foster.

West Bromwich-spillerne lå strødd på gressteppet og forsto ikke hva de akkurat hadde blitt utsatt for. Boufal gjorde kampens eneste scoring bare et par minutter etter at han hadde kommet innpå.

– Det er spesielt å score mitt første Premier League-mål denne sesongen, men det viktigste var at vi tok tre poeng. Det er viktigere enn at jeg scoret, sa Boufal til BT Sport.

24-åringen håper scoringen er en god søknad til Southampton-manager Mauricio Pellegrino om mer spilletid. Boufal har kun spilt én ligakamp fra start i høst.

– Jeg har vært gjennom en tøff tid, så jeg er sulten på mer. Det er viktig at jeg viser manageren at jeg kan spille med dette laget.

Stolpetreff

Southampton var det klart førende laget på St. Mary's, men som så mange ganger før slet laget fra sørkysten med å få ballen i nettet. Etter 17 minutter dunket Ryan Bertrand et frispark i stolpen.

Etter en halvtime kom Shane Long til en stor sjanse, men han klarte ikke å stokke beina ordentlig og satte ballen utenfor fra kort hold.

West Bromwich fikk ikke til stort, men virket likevel å være på vei mot nok en uavgjort. Men så fikk Boufal sjansen og gjorde gjestene svimle.

Kjærkommen

Før kampen sto Southampton med bare én fattig seier på sine ti siste oppgjør på eget gress. Lørdag kunne fansen endelig juble for en trepoenger igjen. Laget ligger på 10.-plass med sine tolv poeng.

WBA er tre plasser bak med ti poeng. Pulis' menn har ikke vunnet siden det ble to strake seirer i ligaåpningen.

(©NTB)