Aalesund slo tilbake på overtid

Aalesund har ikke vunnet en eliteseriekamp siden 25. juni, og sto med ni tap og tre uavgjort før lørdagens kamp mot Kristiansund.

Tiden begynner å renne ut for videre spill på øverste nivå, og Trond Fredriksens menn trengte sårt en seier mot Kristiansund med et tøft gjenstående kampprogram. Men til tross for at hjemmelaget spilte nesten en halvtime med én mann mer, var det Torgil Gjertsen som sendte bortelaget i ledelsen i det 86. minutt.

Kristiansund så ut til å stikke av med alle tre poengene, men på overtid reddet Vebjørn Hoff ett poeng for hjemmelaget.

– Vi er skuffet. Ett poeng kan bli livsviktig, men vi er skuffet, sa Hoff til Eurosport etter kampen.

– Poenget er utrolig viktig, men vi er ekstremt skuffet over at vi ikke vinner kampen. Jeg er ekstremt skuffet over at vi ikke klarer å vinne en fotballkamp når vi er så mye bedre enn motstanderen som vi blir etter hvert, sa trener Fredriksen.

Aalesund har 26 poeng på kvalifiseringsplass. Tromsø under streken har ett poeng mindre. Sogndal på plassen over Aalesund har ett poeng mer.

Rødt kort

Kristiansund har fire poeng mer enn lørdagens motstander, og er ikke helt sikre på videre spill i Eliteserien.

– Det er skuffende også for oss, når vi er så nær. Men hvis du hadde spurt meg før kampen om jeg hadde vært fornøyd med 1-1, så hadde jeg samtidig svart ja, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Med mye å tape for begge lag var det både nerve og spenning i lørdagens nabooppgjør. Etter en jevnspilt start på første omgang, fikk begge lag en sjanse til å gå opp i ledelsen like før pause.

Aron Thrándarson fant Thanasis Papazoglou inne foran mål etter 43 minutter med et millimeterpresist innlegg, men den høyreiste grekeren klarte akkurat ikke få pannebrasken på ballen.

Tre minutter senere var det Torgil Gjertsen som fant Bamba med et lavt innlegg på motsatt banehalvdel. Spissen var imidlertid et tidel for sent ute til å sette den i mål.

I andre omgang skiftet kampen totalt karakter da Amidou Diop mistet hodet og fikk sitt andre gule kort.

Diop fikk sitt første gule kort etter 58 minutter, og etter å ha vist gjentatte ganger at han var litt het i toppen, gjorde Kristiansund klart for et bytte. Bortelaget rakk imidlertid ikke få inn Jonas Rønningen for Diop, da senegaleseren meide ned Daníel Grétarsson ti minutter etter han fikk sitt første gule kort.

Overtidsscoring

Diop måtte gå i garderoben og Aalesund svarte med å sette innpå sin benkende toppscorer Mustafa Abdellaoue.

Aalesund klarte imidlertid ikke knekke Kristiansund, og da Gjertsen snappet ballen og kontret, banket trønderen ballen i mål. Skuddet gikk i keeperhøyde for Andreas Lie, men Aalesund-keeperen klarte ikke gjøre annet enn å fomle ballen i nettet.

Aalesund presset hardt for utligning i sluttminuttene, men da Abdellaoue ikke klarte å sette ballen i mål alene med keeper, så det ut til å ende med null poeng for Aalesund.

I stedet ordnet Vebjørn Hoff poengdeling på overtid.

