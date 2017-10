NTB Sport

TV-bildene tydet på at målet for tilhengernes rasistiske hets var Chelsea-forsvareren Antonio Rüdiger. Han spilte tidligere for Roma.

UEFAs disiplinærkomité skal avgjøre saken 16. november.

Ved tidligere tilfeller av tribunerasisme har UEFA ofte beordret en del av klubbens hjemmearena stengt i senere mesterligakamper. Ved gjentakelse kan klubben bli nødt til å spille for tomme tribuner.

Chelsea gjester Roma i neste mesterligarunde 31. oktober.

