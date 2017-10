Storseier til Clippers i byderbyet

NTB Sport

Blake Griffin førte an med 29 poeng og 12 returer, mens DeAndre Jordan hentet hele 24 returer. Clippers ødela Lakers-debuten til stortalentet Lonzo Ball, som var 2.-valg i vårens draft.

Ball traff med bare ett av seks skudd i spill og gikk av banen med bare tre scorede poeng.

Ball misset med sine tre første skuddforsøk i spill og med begge sine straffer før han satte en trepoenger i slutten av første halvdel. Han måtte vente enda lenger på sin første assist.

Varm velkomst

– Jeg ville ønske guttungen velkommen til NBA, sa Clippers-spiller Patrick Beverley, som hadde Ball som spesialoppgave og holdt ham i svært stramme tøyler.

På 29 spilte minutter endte Ball med 3 poeng, 9 returer og 4 assist.

Clippers ledet med inntil 30 poeng før Lakers fikk gjøre resultatet litt mindre ydmykende mot slutten.

Suksesstrio

Paul George og Carmelo Anthony debuterte for Oklahoma City Thunder og knuste Anthonys gamle klubb New York Knicks 105-84. George, Anthony og Russell Westbrook scoret til sammen 71 poeng, og sistnevnte noterte trippel-tosifret for 80. gang i karrieren med 21 poeng, 16 assist og 10 returer.

– Vi spiller for hverandre. Ingen bryr seg om hvem som scorer. Vi vil ha det gøy sammen på banen, sa George.

I torsdagens siste kamp vant Toronto Raptors 117-100 over Chicago Bulls. Jonas Valanciunas scoret 23 poeng og tok 15 returer.

(©NTB)