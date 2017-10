Norge J19 knuste Nord-Irland – klar for eliterunden

NTB Sport

Norges J19 vant med utklassingssifre mot Nord-Irland i EM-kvalifiseringen fredag. Norges jenter står med to av to mulige seiere i kvalifiseringen og er klare for eliterunden til våren.

Mandag venter siste kvalifiseringskamp mot Portugal, som også er ubeseiret.

– Det er viktig å vinne gruppa. Resultatene i denne runden påvirker seedingen før trekningen av eliterunden, sier landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no.

Leder gruppen

Etter 6-0 mot Kypros og 7-0 mot Nord-Irland leder Norge gruppa på målforskjell foran Portugal, og vil bli gruppevinnere med uavgjort eller seier mandag.

Lexerød sier kampen mot Portugal vil bli den vanskeligste kampen så langt.

– Det blir en mye tøffere kamp enn de to vi har spilt til nå, men vi gleder oss til å få testet oss mot dem. Vi er klare, sier han.

Sophie Haug, som scoret to mot Kypros onsdag, sendte Norge i ledelsen etter 9 minutter. Andrea Norheim økte til 2-0 fra straffemerket to minutter før pause.

Mer å gå på

Haug ble tomålsscorer da hun satte 3-0 halvveis ut i annen omgang. Også Jenny Olsen scoret to mål. Hun økte både til 4-0 og fastsatte sluttresultatet til 7-0.

Mellom Olsens mål scoret Nord-Irland ett selvmål, samt at Olaug Tvedten scoret kampens nest siste mål.

– 7-0 mot Nord-Irland er et bra resultat og vi er godt fornøyd med prestasjonen i dag. Men vi har fortsatt mer å gå på når det gjelder presisjon i pasningsspillet og kvaliteten i avslutningene. Selv om vi scoret mange mål i dag, var uttellingen for dårlig, sier Norges trener.

(©NTB)