Nå får motorkometen lukrativ kontrakt

NTB Sport

For etter seieren i Porsche Carrera Cup er motorføreren fra Våler i Østfold svært ettertraktet. Og han kan få enda bedre kort på hånden om han sikrer seg seieren også i Porsche Supercup.

– Det betyr at det er muligheter for fulltidskontrakt neste år. Jeg fikk et lite hint av motorsportsjefen da jeg hentet premien etter triumfen i Carrara Cup. Han sa at jeg kommer til å ha «en veldig lys framtid» og at det ville bli spennende med nettopp dem, forteller Olsen under en liten visitt i hjemlandet.

– Det var en veldig deilig følelse, men det gjenstår en løpshelg i Mexico. Målsettingen før sesongen var å vinne Carrera Cup og bli topp tre i supercupen, og det har jeg allerede klart. Men jeg ønsker å vinne, jeg tenker ikke at topp tre er bra nok, forteller Porsche-føreren.

Solberg-stikk

Får han millionkontrakten med Porsche, venter en helt annen vinter for den tidligere gokartføreren.

– Nå har jeg juniorkontrakt. Det vil si at Porsche dekker to tredeler av budsjettet, mens jeg selv må fikse den siste tredelen med mine egne sponsorer, og i verste fall mine egne penger om jeg ikke får plass på nok sponsorkontrakter. Med fabrikkontrakt får du lønn og alt dekket. Du har ingen kostnader når du skal ut og kjøre. Det blir en ny verden, sier Olsen til NTB.

– Spesielt nå i vinter. Får jeg en kontrakt i november, som jeg regner med, kan jeg plutselig stå på ski og kose meg litt om vinteren. Til nå har vinteren handlet om å finne sponsorer hver eneste dag, sier en spent Olsen.

Årets prestasjon blir sammenlignet med Petter Solbergs VM-tittel i rally fra 2003.

– For å være helt ærlig, det er veldig stort det Petter gjorde, men jeg tenker veldig lite på hva andre i Norge har gjort. Jeg tenker større enn det. Jeg vil ikke bli sammenlignet med noen her hjemme. Jeg har ikke kjørt i Norge siden jeg var 12 år, og det er en grunn til det. Nivået her og i Sverige er for lavt, og interessen er ikke stor nok. Derfor har jeg begynt å kjøre utelukkende i utlandet. Målet mitt er å være best i verden, ikke i Norge.

Dyr i drift

Aldri tidligere har en nordmann klart å gjøre proffkarriere i internasjonal racing.

– Jeg vil skrive historie. Jeg har brøytet vei, men det er ikke lett å komme fra Norge og vise hvor man kommer fra. Jeg vil ikke si at det er et handikap å komme fra Norge, heller at man er litt unik. Det er ikke like lett som i Tyskland, hvor du kan finne én sponsor som betaler hele sesongen. I Norge må du ha mange små med på laget, sier Olsen i det han viser oss gamle klassikere som står oppstilt på museet i Son.

Han takker foreldrene for at det har vært mulig å nå til topps i internasjonal motorsport.

– Foreldrene mine har investert alt vi eier og har for å nå målene våre. Det er takket være dem og lojale sponsorer at det har vært mulig å lykkes. Jeg har vært dyr i drift, men det har vært verdt hver eneste krone og time med jobb. Familien er alltid med. Det er ikke som en fotballpappa som kjører ungen på trening og kan stikke av og ta en hamburger. Her må man være på plass, stille opp og være med.

(©NTB)